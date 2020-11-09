ABD'deki seçimlerde Biden'a bahis oynayan kişi 16 milyon TL ödeme bekliyor

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın üzerine 1 milyon 300 bin dolar (10 milyon 613 bin TL) bahis oynayan bir kişi, kazandığı para için resmi sonuçları bekliyor.

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden 'ın üzerine 1 milyon 300 bin dolar (10 milyon 613 bin TL) bahis oynayan bir kişi, kazandığı para için resmi sonuçları bekliyor.

ABD'de Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığının büyük ölçüde kesinleştiği seçimde, adaylar üzerine oynana bahisler de yoğun ilgi gördü. İnternet üzerinden bir bahis sitesinde Joe Biden'a üzerine 1 milyon 300 bin dolar bahis oynayan bir kişi, sonuçların henüz resmi olarak açıklanmaması nedeniyle para alamadı. Bahisçinin (16 milyon 404 bin TL) kazandığı aktarıldı. Bahis sitesinin sözcüsü, "Sonuç resmi olarak onaylandıktan sonra piyasa yerleşmiş olacak" dedi.

SEÇİM BOYUNCA 6 KATRİLYON DEĞERİNDE BAHİS OYNANDI

Söz konusu sitede adaylar üzerine toplamda 744 milyon dolar ( 6 milyar TL) bahis oynandığı ifade edildi. 2016 seçimlerinde ise oynana toplam 261 milyon dolar (2 milyar TL) bahis oynandığı açıklandı.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı