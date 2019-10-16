ABD'deki sağlık kontrollerinin ardından Kuveyt Emiri ülkesine döndü
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın, ABD'de sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndüğü bildirildi.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın, ABD'de sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndüğü bildirildi.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, tedavisi ve sağlık kontrolleri tamamlanan 90 yaşındaki Sabah, ülkeye döndü.
Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali es-Sabah, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Emir Sabah'ın, ABD'de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edildiğini duyurmuştu.
Kuveyt Emiri Sabah, geçen ay başında ABD'ye gitmiş, 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapması planlanan görüşme sağlık sebepleri dolayısıyla ertelenmişti.