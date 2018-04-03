ABD'deki Rusya Soruşturmasında İlk Ceza Hollandalı Avukata Verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasındaki işbirliği iddialarını araştıran FBI soruşturması kapsamında ilk kez bir kişi hakkında hapis cezası kararı verildi.

Hollandalı avukat Alex van der Zwaan, Trump'ın eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

33 yaşındaki avukatın Şubat ayında itirafçı olması karşılığında mahkemeyle anlaştığı belirtiliyor.

Van der Zwaan hakkında hazırlanan iddianamede 2016 ABD başkanlık seçimlerine atıfta bulunulmuyor.

Van der Zwaan mahkemede ayrıca 20 bin dolar ve 2 aylık denetimli serbestlik cezası aldı.

Özel savcı Robert Mueller tarafından suç yöneltilen 19'uncu kişi oldu.

Van der Zwaan, Rusya'nın en zengin kişilerinden German Khan'ın damadı.

Suçlamalar neler?

Mahkeme kayıtlarına göre Van der Zwaan, daha önceden çalıştığı hukuk firması tarafından 2012 yılında Ukrayna Adalet Bakanlığı için eski Başbakan Yulia Timoşenko hakkında hazırlanan raporla ilgili soruşturmacılara "isteyerek ve bilerek" yalan söyledi.

Timoşenko 2011 yılında Rusya ile imzalanan bir doğalgaz anlaşması nedeniyle hapis cezası almıştı. Eski Başbakan kararın siyasi olduğunu söylüyordu.

Hukuk firması Skadden tarafından hazırlanan rapor, Ukrayna'nın o zamanki Moskova yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç tarafından, 2010 yılındaki seçimlerde yendiği rakibinin hapis cezasını haklı göstermek için kullanılmıştı.

Rusya soruşturması kapsamında Mueller'in hazırladığı iddianamede, Van der Zwaan'ın e-postalarını sildiği ya da mahkemeye sunmadığı ve Donald Trump'ın eski kampanya görevlisi Rick Gates ve 'A kişisi' ile en son ne zaman iletişimde olduğuna dair soruşturmayı yürütenlere yalan söylediği belirtiliyor.

'A kişisi' olarak belirtilen kişinin, Donald Trump'ın kampanya müdürü Paul Manafort ve Gates'in uzun süredir iş ortağı olduğu kaydediliyor.

ABD basını söz konusu kişinin eski bir Rus istihbarat görevlisi olduğunu yazıyor.

Manafort'a ve Gates'e komplodan para aklamaya, Yanukoviç ve partisinin görevlisi rolünü üstlenmeye kadar pek çok suçlama yöneltildi.

Manafort suçlamaları reddediyor. Gates komplo suçlamasını ve mahkemeyle yaptığı itirafçı anlaşması kapsamında yalan söylediğini kabul etmişti.