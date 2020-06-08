ABD'deki Rocky Dağları?nda 10 yıldır saklı olan hazine bulundu
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ABD'deki Rocky Dağları?nda 10 yıldır saklı olan hazine bulundu

DHA DIŞ ABD'deki Rocky Dağları'nda 10 yıldır saklı olan hazine bulundu ABD'li antika koleksiyoncusu Forrest Fenn yaklaşık 10 yıldır keşfedilemeyen hazinenin sakladığı yerden çıkarıldığını açıkladı.

ABD'deki Rocky Dağları?nda 10 yıldır saklı olan hazine bulundu
08.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:30


DHA DIŞ ABD'deki Rocky Dağları'nda 10 yıldır saklı olan hazine bulundu
ABD'li antika koleksiyoncusu Forrest Fenn yaklaşık 10 yıldır keşfedilemeyen hazinenin sakladığı yerden çıkarıldığını açıkladı.
Kanada'daki Britanya Kolumbiyası'nın en kuzeyinden, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki New Mexico'ya kadar yaklaşık 4,830 km boyunca uzanan Rocky Dağları'da, 89 yaşındaki sanat ve antika koleksiyoncusu Forrest Fenn'in, 10 yıl önce başlattığı hazine avı için sakladığı, değerli mücevherler bulunan hazine sandığının bulunduğunu açıkladı. İçinde zümrüt, yakut, elmas, altın gibi pek çok değerli mücevher ve eşya olan bir bronz sandık, on yılın ardından gizlendiği Rocky Dağları civarından çıkartıldı. Hazineyi Rock Dağları'na gizleyen 89 yaşındaki Forrest Fenn, pazar günü yaptığı açıklamada 'doğudan gelen' ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişinin sandığı birkaç gün önce bulduğunu açıkladı. Hazinenin bulunduğundan, bu kişi tarafından kendisine gönderilen bir fotoğrafla emin olduğunu ifade etti.
10 YILDIR BİNLERCE KİŞİ HAZİNEYİ BULMAK İÇİN UĞRAŞTI
Kendisine nasıl hissettiği sorulduğunda da 'Bilmem, kısmen sevinçli, kısmen üzüntülüyüm çünkü arayış sona erdi' cevabını verdi. Fenn, 2010'de yayımlanan otobiyografisine 24 mısralık bir şiir ekleyerek hazinenin bulunması için yeterli ipuçlarının burada olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine yüz binlerce define avcısı harekete geçerek arama çalışmalarına başlamıştı. Hazine için pek çok kişi işini bıraktı ya da maddi birikimlerini harcadı. En az 4 kişi bu uğurda yaşamını yitirdi. Santa Fe'de yaşayan Fenn, 9 kilogram ağırlığındaki sandığı gizleyerek insanlara eski tip bir macera yaşatmak istediğini ifade etmişti.

- Kara

Kaynak: DHA

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