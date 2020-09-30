ABD'deki rekor başkanlık düellosunda, Biden'dan Trump'a 'inşallahlı' yanıt
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ABD'deki rekor başkanlık düellosunda, Biden'dan Trump'a 'inşallahlı' yanıt

30.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:45
ABD'deki rekor başkanlık düellosunda, Biden'dan Trump'a 'inşallahlı' yanıt

ABD'de dün yapılan başkanlık düellosunda ABD Başkanı Donald Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını söyledi.

ABD'de dün yapılan başkanlık düellosunda ABD Başkanı Donald Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını söyledi. ABD Başkan adayı Joe Biden ise Trump'a yanıt olarak, "Ne zaman? İnşallah" dedi.

ABD'de dün yapılan ve izlenme rekorları yayında, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan adayı Joe Biden, karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini ve bunları açıklayacağını ifade ettiği sırada Joe Biden, "Ne zaman? İnşallah" yanıtını vererek araya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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