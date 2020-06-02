ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
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ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde, gazeteciler derneği 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığını söyledi.

ABD'deki protestolarda 60'tan fazla gazeteci şiddete maruz kaldı
02.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:11

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde, gazeteciler derneği 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığını söyledi.

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polisin gözaltına aldığı sırada ölmesinin ardından ülke çapında başlayan eylemlerde 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığı aktarıldı. Minneapolis kentinde yaşanan eylemlerde MSNBC muhabirlerinden Ali Velshi, ekibiyle birlikte plastik mermilerle vurulduğunda ilk önce polisin onların basın olduğunu fark etmediklerine inanmak istediğini, ancak ikinci kez vurulduklarında polisin bunu bildiğini anladığını söylemişti. Polis tarafından bacağından vurulan Velshi, "Ellerimizi kaldırıp bağırdık biz basınız diye, ancak polis 'umursamıyoruz' diye yanıt verdi ve ikinci kez ateş açtılar" dedi. Cuma günü CNN haber ekibinin protestolar sırasında gözaltına alınmasından sonra Minnesota Valisi Tim Walz'un gazetecilere müdahale edilmeyeceğine dair söz verdiği açıklamanın ardından Velshi ve ekibinin maruz kaldığı durumun gerçekleştiği ifade edildi.

KİMİSİ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Öte yandan önceki gün Nasville'den Minneapolis'e protestoların fotoğrafını çekmek için hareket eden 37 yaşındaki Tirado'nun da polisin attığı plastik mermiyle gözünü kaybettiği aktarılmıştı. Tirado gözlerini korumak için gözlük takmasına rağmen göz yaşartıcı gazdan kaçarken oluşan kargaşa sırasında gözlüğünün yüzünden düştüğünü belirtti. Hastaneden taburcu olduktan sonra gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Tirado, "Bir sonraki görüntüyü çekmeyi amaçlıyordum, kamerayı ikinci kez hazırladığım sırada yüzüm patladı" demişti.

"BU SADECE GAZETECİLERE DEĞİL HALKA DA BÜYÜK ORANDA ZARAR VERİYOR"

Gazetecilere yapılan tüm saldırıların şoke edici ve kabul edilemez olduğunu belirten ve Minneapolis'teki bazı olayların valinin sözüne rağmen gerçekleşmesinden ötürü üzüntü duyduğunu söyleyen Radyo Televizyon Dijital Habercilik Derneği (RTDNA) Genel Girektörü Dan Shelley, "Gazeteci oldukları açık bir biçimde belli olan gazetecilere kasten saldırmaya başlamışlardı. Polislerin gerek eylemleriyle gerekse de kelimeleriyle bunu önemsemediklerine dair pek çok olay duyduk. Özellikle Minneapolis'te dün gazetecilik yaptıysanız, sadece gözaltına alındıysanız şanslısınız. Gazetecilerin haberlerin parçası olmaması gerekiyor. Olayları halka aktarma görevlerini yerine getiren gazetecilere sebepsizce saldırılmasını görmek gerçekten vahim. Gazeteciler halkın temsilcileridir. Bu sadece gazetecilere değil halka da büyük oranda zarar veriyor" İfadelerini kullandı.

"EĞER AZICIK BİLE HAREKET ETSEM VURULACAĞIM KONUSUNDA UYARILDIM"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda silahla iki kez yere yatmasının emredildiğini söyleyen Minneapolis Star Tribune Muhabiri Chris Serres, "Eğer azıcık bile hareket etsem vurulacağım konusunda uyarıldım. Bu göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atılarak yere düşmemin ardından gerçekleşti. Star Tribune kimliğini göstermem herhangi bir değişiklik yapmadı" ifadelerini kullandı.

BACAĞINDAN VURULAN GAZETECİLER DE VAR

Serres meslektaşı Ryan Faircloth'un da aracının plastik mermilerle vurulduğunu, aracın camlarının kırıldığını ve yaralanmasına yol açtığını belirtti. Los Angeles Times muhabirlerinden Molly Hennessey-Fiske de sosyal medyada yayımladığı videoda kendisinin ve onlarca basın mensubunun gazeteci olduklarını söylemelerine rağmen üzerlerine göz yaşartıcı gaz atıldığını söylemişti. Bacağından vurulduğunu ve polislere nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunu ancak hiçbirinin herhangi bir yol göstermediğini söyleyen Hennessey-Fiske, "Sadece üstümüze ateş açtılar" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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