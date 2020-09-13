ABD'deki orman yangınları koronavirüsün yayılmasında etken olabilir
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ABD'deki orman yangınları koronavirüsün yayılmasında etken olabilir

Uzmanlar, ABD'nin batı yakasında bulunan eyaletlerde çıkan yangının neden olduğu kötü hava kalitesinin koronavirüsün (Covid-19) yayılma ihtimalini artırdığını belirtti.

ABD'deki orman yangınları koronavirüsün yayılmasında etken olabilir
13.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:43

Uzmanlar, ABD'nin batı yakasında bulunan eyaletlerde çıkan yangının neden olduğu kötü hava kalitesinin koronavirüsün (Covid-19) yayılma ihtimalini artırdığını belirtti.

ABD'nin batı yakasında Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde çıkan orman yangınları günlerdir söndürülemiyor ve atmosfere yayılan duman, hava kalitesini düşürdü. ABD'li uzmanlar, orman yangını dumanından kaynaklanan kötü hava kalitesinin, insanların koronavirüs olma riskini artırdığı konusunda uyardı. 

Los Angeles kenti USC Tıp Merkezi'nin yöneticisi Dr. Brad Spellberg, ABD yayın organı CNN'e yaptığı açıklamada, "Çok sayıda çalışma, havadaki yüksek kirlilik seviyeleri ile koronavirüs vakalarının daha fazla yayılması ve şiddeti arasında, bir bağlantı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Orman yangınlarının devam ettiği eyaletlerde, dumandan ve kötü hava kalitesinden etkilenmemek için yetkililer halkı evde kalmaları konusunda uyardı.ORMAN YANGINI BİLANÇOSU: 28 ÖLÜ 

ABD eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında son olarak 28 kişinin öldüğünü bildirilirken, ölümlerin çoğunun California'da gerçekleştiği belirtildi. Çıkan yangınlarda 1 milyon 900 bin hektardan fazla alan zarar görürken, milyonlarca dolar hasar meydana geldi.


Kaynak: DHA

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