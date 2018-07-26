- ABD'deki orman yangını söndürülemiyor

CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangınının tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadığı aktarıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino Milli Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına ülke genelinden sevk edilen itfaiye ekipleri de katılıyor. Yetkililer, yangının giderek büyüdüğünü, henüz kontrol altına alınamayan yangında 8 evin ve 37 aracın yandığını aktardı. Yangın söndürme çalışmalarına 500'den fazla kişinin katıldığı ve bölgede yaşayan 15 bin kişinin tahliye edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Rüzgarın etkisi ile giderek büyüyen yangının kundaklama olabileceği şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.