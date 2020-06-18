ABD'deki okulları üzerinden vurgun yapmak isteyen FETÖ'ye federal makamlar 'dur' dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'deki okulları üzerinden vurgun yapmak isteyen FETÖ'ye federal makamlar 'dur' dedi

ABD'nin Ohio eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait olan okulu için almak istediği hibe başvurusu federal makamlarca reddedildi.

ABD'deki okulları üzerinden vurgun yapmak isteyen FETÖ'ye federal makamlar 'dur' dedi
18.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:35

ABD'nin Ohio eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait olan okulu için almak istediği hibe başvurusu federal makamlarca reddedildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde 10'dan fazla şubesi bulunan FETÖ terör örgütüne ait Horizon Science Academies (HSA) isimli sözleşmeli okulun, yeni eğitim ve öğretim yılı için yaptığı hibe başvurusunun, eyaletin eğitim bakanlığı tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı. Yetkililer FETÖ okulları için, Kaliteli Toplum Okulları adı altında başlatılan destek yardımı hibe programına başvurduğu ancak Ohio eyaletinde eğitim faaliyetlerini bir başka eyaletteki eğitim kurumu üzerinden yürüttüğü ve bu kurumun eyalette eğitim alanında faaliyetlerini yürütecek yeterli yasal altyapıyı oluşturmadıkları yabancı kuruluş için başvurunun kabul edilmediği belirtildi. Eyalet yetkilileri, Ohio'da faaliyet gösteren Horizon Science Academies HSA'nın Illinois eyaletindeki bir başka FETÖ okulu olan Concept Schools üzerinden faaliyet gösterdiğini, bunun da yasalara aykırı olduğunu açıkladı.

Halk Okulları Ofisi Direktörü Karl Koenig, Concept Schools, Ohio Dışişleri Bakanlığı ofisine yabancı bir şirket olarak kayıtlı olmadığı ve bu nedenle Ohio eyaletinde yasal olarak gerekli şartları karşılamadığını açıkladı.

ABD'de yaşanan pandemi dönemini fırsata çevirmek istediler

Amerika Birleşik Devletlerinde, yaşanan pandemi nedeniyle ara verilen eğitime ülke genelinde bu yıl ve gelecek yıllar için eğitimin kesintiye uğramaması yönünde öğrencilere ödenen miktarlar yükseltilerek federal hükumetler tarafından ek bütçeler oluşturuldu. Ohio Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde söz konusu hibe programının detaylarına ilişkin bilgi daha detaylı bir şekilde paylaşıldı. Eğitim yılı içerisinde eyaletteki okullara ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için bin 750 dolar, diğer öğrenciler için de bin dolara kadar hibe verildiği yayınlanmakta. ABD'de, eğitim üzerinden hibe başvurusu reddedilen FETÖ'nün okul yöneticileri, Ohio eyaleti Eğitim Bakanlığı hakkında federal bir mahkemeye dava açtığı öğrenildi. - OHIO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Haber
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kamyonet sürücüsünün korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin palalı demir sopalı saldırısına uğradığı anlar...
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit...
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Türkan Şoray Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Kadın Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: ABD'deki okulları üzerinden vurgun yapmak isteyen FETÖ'ye federal makamlar 'dur' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 17:13:25. #1.15#
title