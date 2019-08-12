ABD'deki okulda ırkçılık tartışması: Siyahi öğrencilerin saç stilleri 'uygunsuz' gösterildi

ABD'deki okulda ırkçılık tartışması: Siyahi öğrencilerin saç stilleri 'uygunsuz' gösterildi

ABD Georgia eyaletinde bir ilköğretim okulunda sadece siyahi öğrencilerin saç stillerinin gösterildiği uyarı tablosu büyük tepki çekti. Söz konusu tabloda okul kurallarına 'uygun' ya da 'uygun olmayan' saç stilleri sadece siyahi öğrenciler üzerinden resmediliyor

12.08.2019 14:02
ABD'deki okulda ırkçılık tartışması: Siyahi öğrencilerin saç stilleri 'uygunsuz' gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde bir ilköğretim okulunda sadece siyahi öğrencilerin saç stillerinin gösterildiği uyarı tablosu büyük tepki çekti.

Söz konusu tabloda okul kurallarına 'uygun' ya da 'uygun olmayan' saç stilleri sadece siyahi öğrenciler üzerinden resmediliyor. Okul yönetimi gelen tepkiler üzerine tabloları asıldığı gün koridorlardan indirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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