New Jersey Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan namaz görüntüsü ABD'deki Müslümanlar, bayram namazlarını Kovid-19 önlemleri altında kıldı NEW JERSEY - ABD'deki Müslümanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında Kurban Bayramı namazını kıldı. New Jersey'de bulunan Bergen Diyanet Cami ve Kültür Merkezi'nde kılınan Kurban Bayramı namazına kısıtlı sayıda kişi katıldı. Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl ilk kez kahvaltı ve bayramlaşma programlarının düzenlenmediği bayram namazı buruk geçti. Salgından dolayı katılımın en alt seviyede tutulduğu bayram namazına çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da katılmadı. Bayram vaazında sık sık virüs uyarısı yapılırken, namaz sonrasında Müslümanlar tokalaşmak yerine "Kovid-19 usulü dirsek selamı" ile bayramlaşmayı tercih etti. Kaynak: AA