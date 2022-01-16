ABD'deki Müslüman sivil toplum kuruluşları Teksas'ta sinagoga saldırıyı kınadı

ABD'deki Müslüman sivil toplum kuruluşları, dün Teksas'taki bir sinagogda silahlı saldırganın 4 kişiyi rehin almasını kınadı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Teksas'ta sinagogdaki rehin alma olayını esefle kınıyoruz. Bir ibadethaneye yapılan bir antisemitik saldırı, kabul edilemez bir kötülük eylemidir." ifadelerini kullandı.

Mitchell, Müslümanların Yahudi toplumu ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir bahane bu suçu meşru kılamaz. Konuyu daha fazla açıklığa kavuşturmak ve yapabileceğimiz yardımı sağlamak için yerel yetkililerle iletişim halindeyiz." ifadesine yer verdi.

ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USMCO) Genel Sekreteri Usame Cemal de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınadı.

Cemal, "Bir sinagoga yapılan bu korkunç saldırı kabul edilemez. Saldırgan her kim olursa olsun ve ne sebeple bu saldırıyı yapmış olursa olsun, bu korkunç suçun, bir bahanesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırganın kimliğine ilişkin iddialar

Öte yandan, emniyet yetkilileri, söz konusu olaydaki saldırganın kimliğinin belirlendiğini ancak henüz bu konuda bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, saldırganın, Teksas'ta bir hapishanede 86 yıllık hapis cezasını çeken Pakistan vatandaşı Aafia Sıddıki'nin serbest bırakılması için çalıştığını öne sürdü.

Dün CNN yayınına bağlanan Sıddıki'nin Avukatı Merve Elbially ise söz konusu iddiaları reddetti.

Elbially, "Sıddıki'nin bu konuya hiçbir dahli yoktur. Sıddıki, özellikle kendi adına hiçbir insana karşı şiddet uygulanmasını istemiyor." ifadesini kullandı.

Bilim insanı Sıddıki, 2010'da New York Federal mahkemesi tarafından Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeye teşebbüs ile suçlanmıştı.

Teksas'taki rehine krizi

Teksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.

Saldırgan ölü ele geçirilirken saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.