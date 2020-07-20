ABD'deki Müslüman kuruluştan başkanlık seçimlerinde Biden'a destek
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ABD'deki Müslüman kuruluştan başkanlık seçimlerinde Biden'a destek

NEW ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Angaje olmuş Müslüman Amerikalıları Güçlendirme Hareketi (Emgage), 3 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayı Joe Biden'ı destekleme kararı aldı.

ABD'deki Müslüman kuruluştan başkanlık seçimlerinde Biden'a destek
20.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:43

NEW ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Angaje olmuş Müslüman Amerikalıları Güçlendirme Hareketi (Emgage), 3 Kasım başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayı Joe Biden'ı destekleme kararı aldı.

Emgage, "Bir milyon Müslüman oyu zirvesi" başlığıyla düzenlediği çevrimiçi programda eski başkan yardımcısı Biden'ı konuk etti.

Amerika'nın ileri gelen Müslüman toplum önderlerinin de katıldığı programda konuşan Biden, ABD'de Müslümanların vatandaşlık haklarını kullanarak siyasi zeminde seslerini duyurmaya çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinin modern Amerika tarihindeki en önemli seçim olacağını savunan Biden, "Bu ülkedeki Müslüman toplum Trump'ın göreve gelir gelmez uyguladığı rezil Müslüman yasakları saldırılarını yaşadı. Bu yasaklar Amerikalı Müslümanlar üzerine neredeyse 4 yıldır devam eden baskıların kapısını araladı." şeklinde konuştu.

Biden, ülkede Müslümanlara yönelik baskıların hala bitmediğini vurgulayarak, "Trump, İslamofobik olduğu açıkça bilinen kişileri yönetimde anahtar pozisyonlara getirdi. Bu sadece değerlerimize yönelik bir saldırı değil, dünyaya verdiğimiz yanlış mesajla yerimizi zayıflatan, ABD ile dalga geçilen ülke haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"Bugün sizi benimle birlikte devletteki bu zehirli gidişatı durdurmaya davet ediyorum. Sizin desteğinizi istiyorum çünkü diğer seçenek düşünülemez." diyen Biden, Trump'ın sadece bir dönem başkan olarak kalması için çaba harcamaları gerektiğini kaydetti.

Biden, "Sizin oyunuzu kazanmak istiyorum. Bu sadece Trump'ın başkanlığa layık olmamasından değil, sizinle birlikte çalışmak, sesinizin siyasette karar alıcılar tarafından duyulmasını sağlamak ve bu milleti tekrar bina etmek için." diye konuştu.

Emgage, şubat ayında başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı Bernie Sanders'i desteklediklerini duyurmuştu.

Florida eyaletinde yaklaşık 7 yıl önce kurulan ve ABD içinde birçok eyalette organize olarak Trump yönetimi ile çalışmalarına ivme kazandıran Emgage, özellikle Müslümanları siyasi arenada seçmen veya aday olarak daha aktif rol alması için harekete geçirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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