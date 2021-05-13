ABD'deki Müslüman kuruluşlar, Amerikalılara Filistinlilerle dayanışmaları için çağrı yaptı
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ABD'deki Müslüman kuruluşlar, Amerikalılara Filistinlilerle dayanışmaları için çağrı yaptı

ABD'deki Müslüman kuruluşlar, Amerikalılara Filistinlilerle dayanışmaları için çağrı yaptı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Amerikalı önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları ABD'lilere, İsrail'in Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere uyguladığı saldırı ve şiddete tepki için çeşitli şehirlerinde düzenlenen Filistin dayanışma mitinglerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

NEW Amerikalı önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları ABD'lilere, İsrail'in Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere uyguladığı saldırı ve şiddete tepki için çeşitli şehirlerinde düzenlenen Filistin dayanışma mitinglerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) yaptığı açıklamada, "Din, ırk veya etnik kökene bakılmaksızın tüm Amerikalıların bu önemli anlarda bir arada durmaları ve şehirlerimizde düzenlenen mitinglerde Filistin hakları için tavır almaları için önemli bir zamandır." denildi.

Açıklamada, Kudüs'te ve Gazze'de artan İsrail saldırılarına vurgu yapılarak, "Filistinliler, son birkaç gündür kutsal El Aksa bölgesinde İsrail işgal güçlerinin elinde amansız şiddete maruz kaldı. İsrail devleti olayları yatıştırma çağrılarına kulak tıkayarak ateşkes görüşmeleri yerine Filistinli siviller üzerine füze saldırılarını arttırdı." ifadeleri paylaşıldı.

-Seçilmiş yetkililerin Filistin'i desteklemeleri çağrısı

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yazılı açıklamada, Müslüman Amerikan toplumuna, bayram kutlamalarına katılacak seçilmiş yetkilileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri konusunda konuşmaları için teşvik etmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, her yıl bayramlarda seçilmiş yetkililerin yerel Müslüman topluluklarla olumlu ilişkiler kurmak için ülke çapındaki camilerde ve İslami merkezlerde ağırlandığı kaydedilerek, "Toplum liderlerini, bayram selamlarını sunan seçilmiş yetkililerden, kendi vergilerimiz tarafından finanse edilen İsrail hükümetinin işlediği savaş suçlarına karşı etnik temizlik yaşayan Filistinli sivillerin haklarını açıkça desteklemelerini istemeye çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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