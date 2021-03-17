ABD'deki masaj salonları saldırısı sonrası NYPD'den 'koruma' sözü

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yapılan açıklamada, kentteki Asya kökenli vatandaşlara yönelik koruma sözü verildi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) yapılan açıklamada, kentteki Asya kökenli vatandaşlara yönelik koruma sözü verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen saldırıda 6'sı Asya kökenli olan toplam 8 kişi hayatını kaybetti. ?Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna inandıklarını bildirdi. Saldırının nedeni araştırılırken, New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) açıklama geldi. NYPD'den yapılan açıklamada, kentteki Asya kökenli vatandaşlara koruma sözü verildi.

"İMKANLARI ASYALI TOPLULUKLARIMIZA SAĞLAYACAĞIZ"

NYPD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NYPD, Georgia'da Asyalı Amerikalıların öldürülmesi ile ilgili saldırıları takip etmektedir. Saldırıların New York ile bağlantılı olmamasına rağmen, elimizdeki imkanları şehrin dört bir yanındaki büyük Asya topluluklarımıza sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı