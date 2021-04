ABD'deki Maarif Okulunun yeni binası tanıtıldı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu tarafından yeni satın alınan binada aileler için eğlence ve tanıtma günü düzenledi.

New Jersey'in Wayne kasabasındaki Maarif Okulunun yeni binasının bahçesinde düzenlenen programa New York ve New Jersey civarında yaşayan Türk ve Müslüman toplumdan aileler katıldı.

Çocuklar için çeşitli eğlence ve aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte, ailelere de yeni binanın içi gezdirilerek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır internet üzerinden eğitim yaptıklarını belirterek, bu etkinliğin aileler ve çocukların bir araya geldiği güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Özkan, "Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirdiğimiz bu programın beklediğimizden daha fazla ilgi görmesi bizi memnun etti. Öğrencilerimizin ailelerine ve misafirlere yeni binamızı gezdirdik, görüşlerini dinledik, çok güzel geri dönüşler aldık. Ailelerimizin ve çocuklarımızın pandemi döneminde gerçekten okulu özlediklerini gördük." dedi.

Yeni binanın düzenlemesini 2021-2022 eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Özkan, "Amacımız Maarif Okulu olarak ABD'de eğitim konusunda iddialı bir kalite sergilemek. Yeni binamızla birlikte bu konuda çıtayı daha da yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Programa, çeşitli temaslarda bulunmak için New York'ta bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

Maarif Okulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Mercan, programa katılan ailelerle sohbet etti, daha sonra yeni binayı gezerek Maarif Okulunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

New Jersey'de 2017'de açılan ve Bloomfield bölgesindeki kiralık bir binada hizmet veren Maarif Okulunun 147 öğrencisi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru