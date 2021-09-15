ABD'deki Las Vegas Üniversitesinde Türk gıda ürünleriyle yemek yarışması düzenlendi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından yürütülen proje kapsamında ABD'deki Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Otel Yönetimi Fakültesinde, ünlü şeflerin katılımıyla Türk gıda ürünleri kullanılarak yemek yarışması organize edildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Turquality destekli projeyle Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Otel Yönetimi Fakültesi müfredatına giren Türk mutfağının tanıtımı için çalışmalar devam ediyor.

Türk mutfağı konusunda eğitim alan ABD'li şeflerin katılımıyla üniversitenin mutfağında düzenlenen "Türk Lezzetleri Mutfak Yarışması 2021" etkinliğinde, Türk levreği, zeytin ve zeytinyağı, bulgur, közlenmiş meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve baharatlarının yoğun olarak kullanıldığı menüler yarıştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, su ürünleri, kuru meyve, zeytinyağı, tıbbi aromatik bitkiler ve yağlı tohumlar sektörlerinde ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımı hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Düzenledikleri yarışmanın yoğun ilgi gördüğünü aktaran Celep, "Şeflerin yarışmasına, bölgede bulunan dünyaca ünlü zincir oteller başta olmak üzere Horeca sektöründe faaliyet gösteren şeflerle birlikte Las Vegas Üniversitesi öğretim görevlisi şefler de katıldı. Şefler 6 gıda sektöründen seçtikleri ürünlerle hazırladıkları birbirinden lezzetli menülerle jüri karşına çıktılar. Yarışmayı, bölgede faaliyet gösteren önemli distribütör firma yöneticileri ile Cosmopolitan Otel Gıda ve İçecek Direktörü de yakından takip etti." ifadelerini kullandı.

Türk mutfağına özgü tekniklerin kullanıldığı yarışmada Resorts Hotel Sous Şefi Noe Banuelos birinci, Capital Grill'den Sous Şef Gonzalo Garzo ikinci ve Cosmopolitan Hotel Yönetici Şefi Michael Gillard üçüncü oldu.