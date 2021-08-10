ABD'deki küçük işletmelerin iyimserliği temmuz ayında düştü
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ABD'deki küçük işletmelerin iyimserliği temmuz ayında düştü

ABD'deki küçük işletmelerin iyimserliği temmuz ayında düştü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi temmuzda aylık 2,8 puan azalarak 99,7'ye geriledi.

ABD'de küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi temmuzda aylık 2,8 puan azalarak 99,7'ye geriledi.

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB), temmuz ayına ait Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi temmuzda 2,8 puan azalarak 99,7 değerine geriledi. Endeks, haziranda 102,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde ABD'deki küçük işletmelerin iyimserliğinde yaşanan düşüşte, iş gücü piyasasında devam eden çalışan bulma sıkıntısı etkili oldu.

Söz konusu veri küçük işletmelerin ülkedeki ekonomik toparlanmaya daha az güvendiğini ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NFIB Başekonomisti Bill Dunkelberg, küçük işletme sahiplerinin ekonominin gücüne olan güvenlerini kaybettiğini ve istihdamda yavaşlama beklendiğini belirtti.

Dunkelberg, çalışan bulma sıkıntısının yanı sıra tedarik zincirinde yaşanan aksamaların da küçük işletmelerin işlerini etkilediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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