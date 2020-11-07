ABD'deki kritik seçimde sona doğru: Oy sayımı sürüyor
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ABD'deki kritik seçimde sona doğru: Oy sayımı sürüyor

07.11.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:54
ABD'deki kritik seçimde sona doğru: Oy sayımı sürüyor

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın karşı karşıya olduğu başkanlık seçimlerinde oy sayımı 6 eyalette devam ediyor.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların  adayı Joe Biden'ın karşı karşıya olduğu başkanlık seçimlerinde oy sayımı 6 eyalette devam ediyor.

Tüm dünyanın nefeslerinin tuttuğu ABD'deki tarihi seçimde sona geliniyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oy sayımında heyecan dorukta. Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen seçime oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Kritik rol oynaması beklenen dört eyalette Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor. Pandemi nedeniyle çok sayıda kişinin oyunu posta yoluyla kullanmasına dair tartışma ise hala sürüyor. Demokratların adayı Biden tüm oyların sayılması çağrısını tekrarlarken, Trump ve ekibi posta yoluyla kullanılan oyların sayımında hile yapıldığını belirtiyor. Tartışmalar bir eyalette seçmeni sokağa dökerken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu süreçte sık sık karşı karşıya geliyor.

KRİTİK EYALETLERDE SON DURUM NE?

Kritik eyaletler Nevada, Arizona ve Georgia ve Pensilvanya'da Demokratların adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor. Biden, Pensilvanya'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini alması halinde başkanlık için yeterli delegeye ulaşacak.Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump da, Pensilvanya'yı kazanması şart ancak yeterli değil. Oy sayımının devam ettiği eyaletlerde son durum ise şöyle:

Trump'ın önde olduğu eyaletler; Alaska, Kuzey Carolina.

Biden'ın önde olduğu eyaletler; Pensilvanya, Nevada, Arizona, Georgia. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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