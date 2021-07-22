ABD'deki Kovid-19 salgınında ülkenin "bir başka dönüm noktası"ndan geçtiği belirtildi
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ABD'deki Kovid-19 salgınında ülkenin "bir başka dönüm noktası"ndan geçtiği belirtildi

ABD'deki Kovid-19 salgınında ülkenin 'bir başka dönüm noktası'ndan geçtiği belirtildi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hala mücadelenin bitmediğini, ülkede etkisini gösteren Delta varyantına karşı bir başka dönüm noktasından geçtikleri uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hala mücadelenin bitmediğini, ülkede etkisini gösteren Delta varyantına karşı bir başka dönüm noktasından geçtikleri uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Walensky, "Salgında vakaların tekrar artması ve hastanelerin bazı bölgelerde tam kapasitelerine ulaşmasıyla bir başka dönüm noktasındayız." diye konuştu

Walensky, Kovid-19 virüsünün Delta varyantının, aşılama oranı düşük bölgelerde hızla yayıldığına, yeni vakaların yaklaşık yüzde 83'ünde virüsün bu türünün görüldüğüne işaret etti.

"Lütfen, Delta varyantını ciddiye alın ve aşınızı yaptırın." ifadesini kullanan Walensky, Kovid-19 aşılarının virüse karşı hala en etkin korunma yöntemi olduğunu vurguladı.

Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'ye göre, ABD'de 187 milyon 216 binden fazla kişiye ilk doz, 162 milyon 174 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Günlük Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesine göre, ülkede vaka sayısı 34 milyon 254 bini, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 610 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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