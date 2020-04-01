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ABD'deki Kovid-19 salgını, Orta Batı bölgesinde de hız kazanıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında New York ve New Jersey gibi eyaletler merkez üssü olmaya devam ederken diğer eyaletlerde de vaka ve ölüm sayısının hızla artması dikkati çekiyor.

01.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:50
ABD'deki Kovid-19 salgını, Orta Batı bölgesinde de hız kazanıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında New York ve New Jersey gibi eyaletler merkez üssü olmaya devam ederken diğer eyaletlerde de vaka ve ölüm sayısının hızla artması dikkati çekiyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'nin Orta Batı bölgesindeki Michigan eyaleti, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Washington eyaletini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Verilere göre, salı itibarıyla 1117 yeni vakanın eklendiği Michigan'da toplam teyitli vaka sayısı 7 bin 615'e tırmanırken salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 259'a çıktı.

Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Michigan'da geçen hafta virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla "evde kal" talimatı veren ve gereksiz tüm iş yerleri kapattıran Michigan Valisi Gretchen Whitmer, salgının daha az görüldüğü eyaletlerde yaşayan sağlık çalışanlarına "virüsle mücadele kapsamında Michigan'a gelmeleri" çağrısında bulundu.

Whitmer, Twitter'dan yaptığı videolu açıklamada, "Amerika'nın herhangi bir yerinde sağlık uzmanıysanız Michigan'ın size ihtiyacı var. Detroit, Mich ve diğer bölgelerin özellikle sana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Hastaneler vakalara cevap vermekte zorlanıyor

Diğer yandan Illinois, Georgia, Indiana, Ohio, Wisconsin, Missouri, Oklahoma da Kovid-19 salgınının etkisinin hızla arttığı vurgulanırken söz konusu eyaletlerde hizmet veren hastane ve sağlık merkezlerinin vakalara cevap vermekte zorlanmaya başladığı belirtildi.

Buna göre, Illinois'de 5 bin 998 vakaya karşılık 100 ölü, Georgia eyaletinde 4 bin 694 vakaya karşılık 139 ölü, Indiana'da 2 bin 564 vakaya karşılık 65 ölü, Ohio'da 2 bin 199 vakaya karşılık 55 ölü, Wisconsin eyaletinde 1528 vakaya karşılık 28 ölü, Missouri eyaletinde 1406 vakaya karşılık 15 ölü ve Oklahoma'da 721 vakaya karşılık 30 ölü olduğu kaydedildi.

Üniversitenin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı gün itibarıyla 203 bin 608'e, ölü sayısı ise 4 bin 476'a çıktı.

Kaynak: AA

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