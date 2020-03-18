ABD'deki Kovid-19 salgını gözleri hapishanelere çevirdi
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ABD'deki Kovid-19 salgını gözleri hapishanelere çevirdi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki binlerce hapishaneye de sıçramasından endişe ediliyor.

18.03.2020 02:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 02:38
ABD'deki Kovid-19 salgını gözleri hapishanelere çevirdi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki binlerce hapishaneye de sıçramasından endişe ediliyor.

Bazı sivil toplum örgütleri ve uzmanlar, ülkedeki hapishanelerin Kovid-19'a hazır olmadığına dikkati çekerek, salgının buralara yayılması halinde önünün alınamayacağı uyarısında bulunuyor.

Salgının cezaevlerine sıçraması durumunda binlerce mahkumun hayatını kaybedebileceğini ifade eden uzmanlar, virüsün ziyaretçiler ve hapishane görevlileri tarafından topluma daha fazla yayılabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, hapishanelere yönelik zamanında önlem alınması çağrısında bulunuyor.

-Dünyada en fazla mahkum ABD'de bulunuyor

Vox haber portalına konuşan Minnesota Üniversitesinde araştırmacı olan Tyler Winkelman, "Koronavirüste ani artışlar görmüş diğer ülkelerden salgını azaltma açısından neyin işe yaradığını öğrenebiliriz, ancak bu ülkelerin hiçbirinde ABD'deki kadar yüksek hapsedilme düzeyi yok." ifadelerini kullandı.

Kar amacı gütmeyen Cezaevi Politikası Girişimi adlı çalışma grubuna göre ABD, 2,3 milyon mahkum sayısı ile dünyada bu alanda başı çekiyor.

Dünya Cezaevi Özeti (WPB) kurumunun internetteki verilerinde, ABD'nin, her 100 bin kişi başına 655 hapsedilme oranı ile Rusya'nın iki, Çin'in beş, Almanya'nın dokuz ve Japonya'nın 17 katından daha fazla mahkumu içeride tuttuğu belirtiliyor.

Mahkumların salınması çağrısı

Cezaevlerinde salgına karşı önlem almak için halen vakit olduğunu belirten Cezaevi Politikası Girişimi iletişim stratejisti Wanda Bertram, ancak her geçen gün yayılan salgında bu fırsatın azaldığını vurguladı.

Fordham Üniversitesi Hukuk Profesörü John Pfaff da Twitter hesabından, ABD'de her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin hapishanelere girip çıktığına dikkati çekerek, ziyaretçi ve görevlilerin salgını içeri veya dışarıya taşıyabileceği yönünde paylaşımda bulundu.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi de dahil olmak üzere Sivil Haklar Grubu Koalisyonu, yaptıkları açıklamada, Louisiana, Mississippi ve Florida'daki hapishane yetkililerine artık toplum için tehdit oluşturmayan mahkumları serbest bırakma çağrısında bulundu.

Kaliforniya, Florida, Teksas eyaletlerindeki hapishanelerde bütün ziyaretler Kovid-19 salgınına karşı askıya alındı.

-Los Angeles'ta 600'den fazla mahkum serbest bırakıldı

Los Angeles Bölgesi Şerif Departmanının, önlem olarak bazı mahkumları serbest bırakmaya başladığı belirtildi.

Bölge Şerifi Alex Villanueva, bugün 600'den fazla mahkumu serbest bıraktıklarını ve günlük tutuklama oranını 300'den 60'a düşürdüklerini kaydederek, "Hapishanemizdeki nüfus, savunmasız bir nüfustur. Bu popülasyonu potansiyel salgın hastalığından korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ohio Cuyahoga Cezaevinden de geçen hafta 200 mahkum salgına önlem olarak serbest bırakmıştı.

Yine geçen hafta, Çin ve İtalya'dan sonra dünyada salgının en fazla yayıldığı ülkelerden olan İran'ın 70 bin mahkumu geçici olarak salacağını açıklaması uluslarası medyaya yansımıştı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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