ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor
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ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulmasının beklendiğini bildirdi.

ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor
12.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:00

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulmasının beklendiğini bildirdi.

CDC Direktör Yardımcısı Jay Butler, "normalleşme" sürecine giren ülkede, Kovid-19 salgınının son durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Modellemelere bakıldığında, ABD'nin "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanan 4 Temmuz'a kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 130 bini bulabileceğine işaret eden Butler, "Pandeminin henüz bitmediğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Butler, normalleşme sürecinin ardından bazı eyaletlerdeki vaka sayılarının artışa geçtiğini vurgulayarak, "Arizona, Arkansas, Hawaii, Kuzey Carolina, Utah ve Vermont'taki gelecek 4 haftada gerçekleşecek virüs kaynaklı ölümlerin, geride bırakılan 4 haftadaki ölü sayısını geçeceği tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

"Seyahatler, Kovid-19 açısından halen riskli"

Ülkede sonbahar ve kış döneminde aynı anda hem grip hem de Kovid-19 salgını olmasının beklendiğini dile getiren Butler, bu yıl grip aşısı yaptırmanın daha fazla önem taşıdığını kaydetti.

Toplu taşıma ve seyahatin Kovid-19 açısından halen riskli olduğunu ve insanların seyahat etmeden önce "iki kere düşünmesi" gerektiğini belirten Butler, ülke çapında yoğun katılımlı etkinlikler ve protestolar düzenleyenlerin de katılımcıları "maske kullanmaya teşvik etmesi" gerektiğini söyledi.

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de bugüne kadar 116 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 2 milyon 60 bin kişiye de Kovid-19 teşhisi konuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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