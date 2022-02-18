ABD'deki kel kartalların yüzde 46'sında yüksek seviyelerde toksik kurşun bulundu

ABD'nin simgesi olan kel kartalların yüzde 46'sının kemiklerinde yüksek seviyelerde toksik kurşun bulundu.

Time dergisinin haberine göre, araştırmacılar, 38 eyalette yaklaşık 1200 kartala yönelik çalışma yürüttü.

Kel kartalların yüzde 46'sının kemiklerinde yüksek seviyelerde toksik kurşun tespit edilen araştırmada, düşük seviyelerdeki toksik kurşunların dahi kartalların denge ve dayanıklılıklarını olumsuz etkileyerek uçma ve avlanma becerilerini zayıflattığı, yüksek seviyelerde toksik kurşuna maruz kalan kuşlarda ise "nöbet geçirme, nefes darlığı ve ölüm" görüldüğü belirtildi.

Toksik kurşunlara, başka kartal ve kuş türlerinde de rastlandığına işaret edilen araştırmada, bunun kel kartal türünde yüzde 4 ila 1 oranında azalmaya yol açtığına işaret edildi.

Araştırmada, söz konusu toksik kurşuna maruz kalınmasının kartalların soğuk kış koşulları, iklim değişikliği ve salgın hastalıklara karşı dirençlerini de düşürebileceği uyarısında bulunuldu.

"Toplu iğne ucu büyüklüğünde kurşun parçası, bir kartalı öldürebilir"

Araştırma ekibinden biyolog Vince Slabe, toksik kurşunların kuşlara karşı düşündüklerinden daha zararlı olduğuna işaret ederek, "Bir toplu iğne ucu büyüklüğünde bir kurşun parçası, bir kartalı öldürebilir." dedi.

Slabe, avcıların kurşun içermeyen mühimmatlarla avlanmasının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmada, en fazla toksik kurşun zehirlenmelerine sonbahar ve kış gibi av sezonlarında rastlandığı belirtildi.

ABD'de kel kartallar, 2007'de "nesli tükenen hayvanlar listesi"nden çıkarılmıştı.