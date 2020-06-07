ABD'deki iş yerlerinde yağmalamaya karşı tahta plakalı önlem görüntüledi. Dünyaca ünlü markal arın yer aldığı New York'un 5. Cadde'sinde bulunan birçok mağaza, yağma olaylarına sahne olmuştu.

görüntüledi. Dünyaca ünlü markal arın yer aldığı New York'un 5. Cadde'sinde bulunan birçok mağaza, yağma olaylarına sahne olmuştu. Milyonlarca dolarlık zararın verildiği şiddet olayları sonrası mağazalar, kendi önlemlerini almaya başladı. Ünlü caddede bulunan banka ve iş yerlerinin neredeyse tamamı pencere ve kapılarını tahta suntalarla korumaya alındı. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kentte, yağmalamanın önüne geçilmesi için 20.00'dan itibaren bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

- Abd

Kaynak: DHA