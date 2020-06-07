ABD'deki iş yerlerinde yağmalamaya karşı tahta plakalı önlem ABD'deki iş yerlerinde yağmalamaya karşı tahta plakalı önlemABD, (DHA) - George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başta Minneapolis olmak üzere New York, Washington ve diğer birçok şehirde protestolar devam ediyor.

ABD'deki iş yerlerinde yağmalamaya karşı tahta plakalı önlem

ABD, (DHA) - George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başta Minneapolis olmak üzere New York, Washington ve diğer birçok şehirde protestolar devam ediyor. Floyd protestoları bazı eyaletlerde yağmaya dönüştü, Beyaz Saray'a yakın restoran ve işyerlerinin çoğu yağmalamaya karşı tahta plakalarla önlem aldı.

Başkent Washington'da binlerce gösterici ırkçılığa karşı günlerdir Beyaz Saray önünde toplanmaya devam ediyor. Haftasonunda yaşanan şiddet ve yağma olayları, hafta içi yerini daha barışçıl gösterilere bıraktı. Ancak yaşanan şiddet olayları yüzünden Beyaz Saray'a yakın restoran ve işyerlerinin çoğu, yağmalamaya karşı tahta plakalar kullanarak işyerlerini güvenceye aldı.

MAĞAZALAR KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Başkent Washington'daki önlemleri, Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. Dünyaca ünlü markal arın yer aldığı New York'un 5. Cadde'sinde bulunan birçok mağaza, yağma olaylarına sahne olmuştu. Milyonlarca dolarlık zararın verildiği şiddet olayları sonrası mağazalar, kendi önlemlerini almaya başladı. Ünlü caddede bulunan banka ve iş yerlerinin neredeyse tamamı pencere ve kapılarını tahta suntalarla korumaya alındı. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kentte, yağmalamanın önüne geçilmesi için 20.00'dan itibaren bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA