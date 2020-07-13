ABD'deki ırkçılık karşıtlığına Türkiye'den klipli destek
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ABD'deki ırkçılık karşıtlığına Türkiye'den klipli destek

TÜRKİYE'nin farklı otellerinde sahneye çıkan 20 şarkıcı, ABD'de polis şiddeti sonrası başlayan ırkçılık karşıtı eylemlere destek vermek için 'Blacks Lives Matter: Siyahların yaşamı önemlidir' çalışmasına imza attı.

ABD'deki ırkçılık karşıtlığına Türkiye'den klipli destek
13.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:03

TÜRKİYE'nin farklı otellerinde sahneye çıkan 20 şarkıcı, ABD'de polis şiddeti sonrası başlayan ırkçılık karşıtı eylemlere destek vermek için 'Blacks Lives Matter: Siyahların yaşamı önemlidir' çalışmasına imza attı. Projede Türk şarkıcılar, 1980'li yıllarda Michael Jackson, Lionel Richie ve Quincy Jones'un 'We Are The World' şarkısını seslendirdi ve sosyal medya kanalları aracılığıyla dünyayla paylaştı.

ABD'de mayıs ayında siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolarda iki ay geride kaldı. New York, Washington ve Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kenti başta olmak üzere birçok eyalette süren protestolarda binlerce gösterici sokaklardaydı.

SİYAHLARIN YAŞAMI ÖNEMLİDİRABD'de çığ gibi büyüyen ırkçılık karşıtı eylemlere Türkiye'nin farklı 5 yıldızlı otellerinde sahneye çıkan şarkıcılardan destek geldi. Antalyalı sanatçı ve prodüktör Yamaç Alkan'ın çağrısıyla farklı kentlerden Antalya'ya gelen 19 şarkıcı, 'Black Lives Matter' (Siyahların yaşamı önemlidir) projesine destek verdi. Antalya Havalimanı yakınlarındaki bir fabrikada kurulan dev stüdyoda yönetmenliğini Can Katipzade'nin üstlendiği klipte Türk sanatçılar, 1980'li yıllarda Michael Jackson, Lionel Richie ve Quincy Jones'un birlikte imza attığı 'We Are The World' şarkısını seslendirdi.ÇEKİMLER 2 GÜN SÜRDÜİki gün süren çekimlerde Çağlar Tuncel, sesinin yanı sıra Michael Jackson kıyafeti ve dansıyla klibe renk katarken, projenin fikir babası prodüktör Yamaç Alkan, kendisi gibi şarkı söyleyen kızı Dilom Alkan ile birlikte mikrofon başındaydı. Sanatçı ve prodüktör Alkan, yaşları 15 ile 48 arasında değişen şarkıcıların farklı şehirlerden geldiğini, çekimlerin 2 gün, klip çalışmasını düzenlemenin bir ay sürdüğünü belirtti.2020 yılında yaşayıp ırkçılığı kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Yamaç Alkan, "ABD'de başlayan bu olaylardan sonra bence herkesin kendine bir daha çekidüzen vermesi gerekiyor. Hepimizin hem kadın hakları, hem hayvan hakları hem de insan hakları konusunda ortak tutum sergilemiz gerekiyor" dedi.Projenin güzel, bir o kadar da zor olduğuna dikkati çeken Alkan, şöyle konuştu: "İster bu sorun Afrika'da olsun, ister Asya'da, ister Amerika'da. Global bir sorun. Her zaman insan ile ilgili bir sorun bizlerin sorunu olmalı, biz çok güzel bir şekilde dile getirdiğimizi tahmin ediyorum. Daha önce böyle uluslararası proje çıkmadı sanatsal olarak, mutluyuz. Türk insanının bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum. Çünkü biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri hiçbir zaman ırkçılık sorunu yaşamadık. Bütün ırkları kucaklayan bir imparatorluktuk. İnsan insandır bizim için."'We are the world 2020 cover turkey' adıyla paylaşılan klipte sanatçı Yamaç Alkan'ın yanı sıra, Cenk Türeli, Gizem Sağnak, Rabia Doğan, Havva Nur Gezer, Ozan Uysal, Yahya Öztürk, Bünyamin Fincan, Emre Tekin, Seda Kara, Okan Çobanoğlu, Cihan Alkan, Mehmet Soydemir, Mali Günay, Hakkı Sucugil, Dilom Alkan, Dennnys Reyes, Eray Aydın, Furkan Özgene, Çağlar Tuncel eseri seslendirdi.

Alkan, projenin ABD'deki ırkçılık karşıtı eylemlere Türkiye'den sanatsal olarak destek veren ilk ve büyük bir proje olduğuna da vurguladı.


Kaynak: DHA

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