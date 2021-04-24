ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün 1300 sayfalık üyelik kayıtları internet ortamına sunuldu.

ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün 1300 sayfalık üyelik kayıtları internet ortamına sunuldu.

ABD medyasındaki haberlere göre, ülkenin Colorado eyaletinin başkenti Denver'daki "Colorado Tarihi Merkezi" adlı müzenin yetkilileri, KKK'nın 1924 ila 1926 yıllarına ait orijinal üyelik kayıtlarının yer aldığı kayıt defterini dijital ortama aktardı.

Böylelikle, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grubun üyelerinin bilgileri ilk kez paylaşılmış oldu.

Dijital arşivde, 30 bin kişinin adının yanı sıra belirli yerlerin ve kurumların da bilgileri yer alıyor.

Colorado Tarihi Merkezi'nin Operasyon Müdürü Dawn DiPrince, paylaşılan bu kayıtların da tarihin bir parçası olduğunu kabul etmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

DiPrince, arşivi paylaşmaktaki amaçlarının geniş bir içerik sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Sevilen ve kutlanılan şeylerin yanı sıra acı gerçeklere karşı da dürüst olmak gerektiğini ifade eden DiPrince, arşive eklenen bağlantılarla, o dönemde KKK'ya direnenlerin hikayelerine ulaşmanın da mümkün olduğunu dile getirdi.

Söz konusu arşiv ilerleyen zamanlarda Colorado Tarihi Merkezi'nde de ziyarete açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi
Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün üyelik kayıtları ilk kez paylaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:50:28. #1.14#

title