ABD'deki hortumların en küçük kurbanı iki aylık bir bebek oldu - Haberler
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ABD'deki hortumların en küçük kurbanı iki aylık bir bebek oldu

ABD'deki hortumların en küçük kurbanı iki aylık bir bebek oldu
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

ABD'de hortumların vurduğu Kentucky eyaletinde felaketin en genç kurbanı iki aylık bir bebek oldu.

ABD'de hortumların vurduğu Kentucky eyaletinde felaketin en genç kurbanı iki aylık bir bebek oldu.

Dawson Springs'te hortumda evleri yıkılan bir aile, Oaklynn Charleigh Koon isimli iki aylık kız çocuğunu kaybetti.

Kızlarının hastanede yaşam destek ünitesine bağlı fotoğrafını Facebook'tan paylaşan Douglas ve Jackie isimli çift, "Durumu hiç iyi gözükmüyor. Makineler onu hayatta tutuyor." ifadelerini kullandı.

Koon çiftinin hastanede nöbet geçiren bebeği bir süre sonra hayatını kaybetti.

Ülkede 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı. Hortumlarda en az 88 kişi hayatını kaybetti.

Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te elektrik ve su kesintileri devam ediyor.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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