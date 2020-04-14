ABD'deki hortumda ölü sayısı 30'a yükseldi
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Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Dünya

ABD'deki hortumda ölü sayısı 30'a yükseldi

ABD'nin güney eyaletlerinde dün etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

14.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:17
ABD'deki hortumda ölü sayısı 30'a yükseldi

 ABD'nin güney eyaletlerinde dün etkili olan fırtına ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Koronavirüs salgınında merkez üssü konumuna gelen ABD'nin güneyini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısıa 30'a yükseldi. ABD'li  yetkililer, fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 11, Güney Carolina eyaletinde 9, Georgia eyaletinde 8, Tennessee eyaletinde 3 kişinin, Arkansas ve Kuzey Carolina eyaletlerinde de 1'er kişinin öldüğünü belirtti. Yerel medyanın haberine göre, 24 saatte 41 kasırga meydana geldiği aktarılırken, Louisiana ve Alabama eyaleti valileri, kuvvetli fırtınanın yol açtığı hasarın giderilmesine yardımcı olmak için "acil durum" ilan etti.

EV VE BİNALARDA HASARA YOL AÇTI

Şiddetini arttıran fırtına ve kasırgalar nedeniyle yüzlerce ev ve binada hasar oluşurken ağaçlar, elektrik telleri devrildi. Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Öte yandan Tennessee bölgesinde de en az 150 ev ve iş yerinin hasar gördüğü kaydedilirken, Louisiana eyaletinin Monroe şehri Belediye Başkanı Jamie Mayo, ABD medyasına  yaptığı açıklamada, "Burada da en az 200-300 ev hasar gördü." demişti.


Kaynak: DHA

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