ABD'deki Honduraslı Göçmenler Sınır Dışı Edilebilir
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 1998 yılından bu yana ülkede Geçici Koruma Statüsü (TPS) ile yaşayan onbinlerce Honduraslının Amerika'yı terk etmeleri ya da yasal statülerini düzenlemeleri için 18 ay süre tanıdığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 1998 yılından bu yana ülkede Geçici Koruma Statüsü (TPS) ile yaşayan onbinlerce Honduraslının Amerika'yı terk etmeleri ya da yasal statülerini düzenlemeleri için 18 ay süre tanıdığını açıkladı.
Kaynak: Euronews.com