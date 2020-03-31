ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak
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ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak

NEW ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak.

31.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:46
ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak

NEW ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak.

Halk Bankası'nın duruşmalara katılmayı kabul etmesinin ardından bugün ilk duruşma telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, duruşmanın koronavirüs salgını yüzünden telekonferans yoluyla yapıldığını belirterek, savunma avukatlarına iddianamenin okunmasına gerek olup olmadığını sordu.

Halk Bankası, iddianamedeki suçlamaları kabul etmedi

Halk Bankası'nı temsil eden Williams & Connolly hukuk firmasından avukat Robert Cary ise iddianameyi alıp incelediklerini, tekrar okunmasına gerek olmadığını ve iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Cary, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemediklerini ve bu davada son derece önemli olan konuları, dil ve tercüme engeli nedeniyle video konferans üzerinden aktarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Avukat Cary, mahkemeden Türk yetkililerle yüz yüze görüşebilmek için 90 gün süre talep etti.

Savcılıktan yetkililer ise birçok önemli toplantının ve işin hala devam ettiğini, duruşmanın video konferans ile yapılabildiğini anlatarak, Halk Bankası avukatının bu talebine karşı çıktı.

Yargıç Richard Berman, iki tarafı da dinledikten sonra Halk Bankası'na 90 gün yerine 70 gün süre vererek, bir sonraki duruşmanın 9 Haziran'da yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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