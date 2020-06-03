ABD'deki gözaltı merkezinde Kovid-19'a yakalanan İranlı bilim insanı ülkesine döndü ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari ülkesine döndü.

ABD'de gözaltı merkezinde tutulduğu sırada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari ülkesine döndü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'de "ticari sırları çalmak" suçlamasıyla 2016'da hakkında soruşturma başlatılan ve beraat etmesine rağmen ülkesine dönmesine izin verilmeyen 59 yaşındaki bilim insanı Asgari bugün İran'a ulaştı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Asgari'nin ülkeye dönmek üzere ABD'den ayrıldığını açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2016'da Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir proje üzerinde çalışan Asgari hakkında "ticari sırları çalarak İran'a aktarmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 2017'de tutuklanan Asgari, ABD'de yargılandığı mahkemede delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Buna karşın oturum izni iptal edildiğinden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun gözaltı merkezlerinde tutulan İranlı bilim insanı, salgın nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine ülkesine gönderilememişti.

Asgari'nin 28 Nisan'da Kovid-19'a yakalandığını duyuran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD yönetimine İranlı akademisyeni derhal serbest bırakma çağrısında bulunmuş ve Tahran'ın ABD'de tutuklu İranlılar için takasa hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA