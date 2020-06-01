ABD'deki gösterilerde ağlayan eylemciyi polis böyle teselli etti
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ABD'deki gösterilerde ağlayan eylemciyi polis böyle teselli etti

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteriler sürerken, Louisiana eyaletinde protesto gösterilerinde, ağlayan siyahi bir kişinin polis tarafından teselli ettiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

ABD'deki gösterilerde ağlayan eylemciyi polis böyle teselli etti
01.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:30
ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteriler sürerken, Louisiana eyaletinde protesto gösterilerinde, ağlayan siyahi bir kişinin polis tarafından teselli ettiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

 Amerika Birleşik Devletleri'nde silahsız siyah vatandaş George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Bazı kentlerde polis ve göstericiler arasında çatışma yaşanırken, 4 binden fazla gösterici gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.POLİS AĞLAYAN GÖSTERİCİYİ SARILARAK TESELLİ ETTİ

ABD'nin Louisiana eyaletinde de protesto gösterileri devam ederken, gösterilerde ağlayan siyahi genci gören polis, göstericiye sarılarak teselli etti.O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. 


- Abd

Kaynak: DHA

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