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"ABD'deki gösteriler ekonomik krizi derinleştiriyor"

Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "ABD'de polis tarafından ölürülen George Floyd için binlerce gösterici sokağa döküldü.

08.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:20

Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "ABD'de polis tarafından ölürülen George Floyd için binlerce gösterici sokağa döküldü. Yer yer talan ve yağmaya dönüşen gösteriler, halihazırda zor günler geçiren Amerikan ekonomisindeki krizin büyümesine neden oldu" dedi.

25 Mayıs tarihinde ABD'nin Minneapolis şehrinde, sahte para kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve polis memurunun kasti müdahalesi sonucu hayatını kaybeden George Floyd için binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı. Kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılan protestolarda göstericiler yüzlerce aracı ateşe verirken mağazalar, ATM'ler ve büyük marketler yağmalandı. Yaşanan olayların ekonomiye etkisini Ekonomi Politikaları Uzmanı Dr. Aziz Hatipağaoğlu değerlendirdi.

Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan işletmelerin şimdi de yağma ve talan riskine karşı kepenk indirmesi nedeniyle ekonomik kaybın gün geçtikçe derinleştiği belirtiliyor" dedi.

"ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde en az yüzde 34 küçülecek"

IMF ve OECD gibi uluslararası birçok kuruluşun 2020'de içinde bulunulan durumun, dünyanın hem ekonomik hem de siyasi düzeninde geniş yankılar uyandıran 2008 krizinden daha büyük sonuçlara yol açabileceğini belirttiği aktaran Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Koronavirüs salgınıyla birlikte ABD ekonomisi için büyük öneme sahip olan havacılık, turizm, finans ve otomotiv gibi kilit sektörlerde kayıplar yaşandı. Ayrıca petrolün varil fiyatının Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki rekabet nedeniyle yüzde 133 düşerek 30 dolara inmesi ABD ekonomisinde tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Goldman Sachs tarafında açıklanan yüzde 34'lük küçülme beklentisine son olarak George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan gösterilerin eklenmesi, krizin giderek derinleşmekte olduğunu gösteriyor" dedi.

"İşsizlik bir ayda yüzde 234 arttı"

Amerikan Merkez Bankası'nın ise ekonomideki olumsuz havanın değişmesi için faiz oranlarında indirime gittiğini belirten Dr. Hatipağaoğlu "Faiz indirimi ve virüse karşı 2,2 trilyon dolar ile rekor bir mali destek paketinin açıklanmasına rağmen, Mart ayında ABD'deki işsizlik oranı yüzde 4,4'den yalnızca 1 ay içinde yüzde 234 artışla yüzde 14,7'ye ulaştı. Gösterilerin büyük bir bölümünün bu ekonomik sıkıntıların dışavurumu olduğunu düşünüyorum. Krizin domino etkisiyle birçok büyük marka da mağazalarını süresiz olarak kapatma kararı aldı. Yağma ve talana karşı alınan bu önlem aslında koronavirüs nedeniyle uzun süredir kapalı olan işletmelerin normalleşememesi ve ekonomik darlığın kartopuna dönüşmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'deki karamsarlık tüm dünyayı etkileyecek

Son yıllarda yaşanan olaylarla küresel ekonominin yavaşladığını ve Amerika'daki olayların da gelecek dönem için daha büyük etkiler doğuracağına vurgu yapan Dr. Hatipağaoğlu, "Küresel bir resesyona doğru gidildiği büyük bir gerçek. Amerika'daki bu ekonomik karamsarlık birçok ülkeyi etkiliyor. Ekonominin çarklarının dönememesi nedeniyle yalnızca Mart ayının ikinci yarısında tam 80 ülke IMF'den yardım talebinde bulundu. IMF ile ekonomiyi rahatlatma planları, gelecekte o ülkelerin refahının ipotek altına alınması demek oluyor. Ülkelerin acilen rekabetten öteye geçerek akılcı ekonomi politikaları üretmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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