ABD'deki Glacier Milli Parkı'nda kaybolan kadın yürüyüşçünün cesedi bulundu
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ABD'deki Glacier Milli Parkı'nda kaybolan kadın yürüyüşçünün cesedi bulundu

ABD'deki Glacier Milli Parkı'nda kaybolan kadın yürüyüşçünün cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

WEST ABD'nin Montana eyaletindeki Glacier Milli Parkı'nda kaybolan kadın yürüyüşçünün cesedine ulaşıldı.

WEST ABD'nin Montana eyaletindeki Glacier Milli Parkı'nda kaybolan kadın yürüyüşçünün cesedine ulaşıldı.

Ulusal Park Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında Kanada sınırında yer alan Montana'daki Glacier Milli Parkı'nda tek başına yürüyüşe çıkan 34 yaşındaki Jennifer Lee Coleman'dan bir süredir haber alınamadığı ifade edildi.

Açıklamada, Coleman'ın aracının Logan Geçidi yakınlarında 1 Eylül'de bulunmasının ardından yaklaşık 50 kişilik bir ekibin genç kadını aramaya başladığı belirtildi.

Engebeli arazide yapılan aramalar sonucunda dün Coleman'ın cansız bedeninin kayalık bir alanın yakınında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Coleman'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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