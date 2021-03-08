ABD'deki George Floyd davası öncesi sessiz yürüyüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'deki George Floyd davası öncesi sessiz yürüyüş

08.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:11
ABD'deki George Floyd davası öncesi sessiz yürüyüş

ABD'nin Minneapolis kentinde geçtiğimiz Mayıs ayında siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki duruşma oturumu öncesi gösteri düzenlendi.

ABD'nin Minneapolis kentinde geçtiğimiz Mayıs ayında siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki duruşma oturumu öncesi gösteri düzenlendi.

Başta Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) ve bir çok ülkede infiale yol açan siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki duruşmanın bugünkü oturumu öncesi gösteri düzenlendi. Minneapolis'te düzenlenen protesto amaçlı sessiz yürüyüşe onlarca kişi katıldı. Bir çok ülke tarafından yakından takip edilen davanın bugünkü oturumunda jüri seçimi yapılacağı ifade edildi. Yürüyüşe katılanlar "Nefes alamıyorum", "Herkes için adalet", "Siyahların hayatları önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

FLOYD'UN GÖZALTI SIRASINDA ÖLDÜRÜLMESİ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Olayın ardından bir çok eyalette "Siyahların hayatları önemlidir" protestoları düzenlenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'deki George Floyd davası öncesi sessiz yürüyüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:36:59. #1.14#
title