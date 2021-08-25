ABD'deki futbolda yolsuzluk davasının sanıklarına 201 milyon dolar ceza
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ABD'deki futbolda yolsuzluk davasının sanıklarına 201 milyon dolar ceza

ABD'deki futbolda yolsuzluk davasının sanıklarına 201 milyon dolar ceza
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

ABD Adalet Bakanlığı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ndeki (FIFA) yolsuzluk skandalıyla ilgili davanın sanıklarına 201 milyon dolar para cezası verildiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ndeki (FIFA) yolsuzluk skandalıyla ilgili davanın sanıklarına 201 milyon dolar para cezası verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FIFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF), yozlaşmış eski yetkililerinin kurbanı olduğu belirtildi.

Söz konusu futbol organlarının 201 milyon dolarlık kaybının bulunduğu ve davada yargılananların, bu parayı zararın tazmini için FIFA Vakfı'na ödemesine karar verildiği ifade edildi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada da paranın, FIFA Vakfı bünyesinde yeni kurulan Dünya Futbol Remisyon Fonu'na aktarılacağı kaydedildi. Fonun, futbolla ilgili dünya çapındaki gençlik ve toplum projelerinin finansmanında kullanılacağı bilgisi verildi.

2015 yılının mayıs ayında ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde "kara para aklandığı ve suç teşkil edecek şekilde kötü yönetildiği" gerekçeleriyle İsviçre Başsavcılığı tarafından FIFA'da başlatılan soruşturma ise 5. kez FIFA Başkanı seçilen Sepp Blatter'in istifasının yanı sıra UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ın da arasında bulunduğu birçok ismin görevinden alınması ve hak mahrumiyeti cezalarını da beraberinde getirmişti.

Gianni Infantino, 17 yıllık Blatter döneminin sona ermesinin ardından 2016'nın şubat ayında yapılan seçimde FIFA Başkanı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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