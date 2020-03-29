ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Polis, Güncel

ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülke genelinde hizmet veren emniyet birimlerinin de salgından ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

29.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:54
ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülke genelinde hizmet veren emniyet birimlerinin de salgından ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor.

ABD genelinde Kovid-19 salgını ile mücadelede yer alan polisler arasında pozitif vakaların hızla artmaya başladığı ve bu durumun birimler içinde korkuya sebep olduğu ifade ediliyor.

ABD'li Associated Press ajansının büyük şehirlerdeki emniyet birimleri arasında düzenlediği ankette, ülke genelinde görev yapan 690 polise Kovid-19 teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

Bu polislerden 512'sinin salgında ABD'nin merkez üssü haline gelen New York'ta görev yaptığı kaydedildi.

Eyalet yönetimlerinin polislerin salgından etkilenmesini engellemek amacıyla emniyet birimlerine maske, eldiven ve dezenfektan gibi kişisel temizlik ürün takviyesi yaptığı, polis akademilerinin de takviye amacıyla dersleri hızlandırarak, mezuniyet sürelerini kısalttığı belirtildi.

Endişe artıyor

Ayrıca birimlerdeki günlük ve haftalık toplantıların dışarıda yapılması ve polis araçlarının düzenli şekilde dezenfekte edilmesi gibi birtakım tedbirler alınmasına rağmen market ve hastanelerde görevli polisler arasında pozitif vaka sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

Öte yandan ABD polis teşkilatı, şerifler ve itfaiyeciler birliği, duyulan endişe sebebiyle Başkan Donald Trump'a ortak bir mektup göndererek, yeterli koruyucu ekipmanın temin edilmesi içim Kore Savaşı döneminde devreye sokulan Savunma Üretim Yasası'nı kullanmasını istedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Houston Polis Şefi Art Acevedo, görünmez bir düşmana karşı savaştıklarını ve koruyucu ekipmana ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Hastaneler ve yardıma muhtaç kişilerden sürekli yardım çağrısı alıyoruz ancak bizim çağrımızın da dikkate alınması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Asayiş sorunları baş gösterebilir

Diğer yandan Washington D.C'de bulunan Polis Yönetici Araştırma Forumu'nun genel müdürü Chuck Wexler de emniyet teşkilatının evden çalışma gibi bir lüksünün olmadığını ve salgından etkilenen polis sayısının artması durumunda asayiş sorunlarının baş göstereceğini vurguladı.

Wexler, "Bir polisin görev dışı kalması durumunda, o kişinin yerini doldurulabilir ancak birçok polis görev dışı kalırsa bunu yapmak imkansız hale gelir." ifadesini kullandı.

New York'ta geçen hafta 500'den fazla polis memuru ve New York Polis Merkezi Terörle Mücadele Masası Başkanı Kovid-19 belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan polislerden ikisi hayatını kaybetmişti. Ayrıca polis, zabıta ve itfaiyecilerden oluşan 4 bin 111 personel hastalık raporu almak zorunda kaldı.

ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaşırken, New York eyaletinde vaka sayısı 53 bin 520'ye çıktı. Bu rakamın sadece 30 bin 765'i, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde kaydedildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu Haberler
Esed rejimi, Suriye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu
Fransa'da son 24 saatte 292 kişi koronadan öldü Haberler
Fransa'da son 24 saatte 292 kişi koronadan öldü
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Haberler
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için 'Planlanmış bir hareket' dedi
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif...
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ebru Polat Seda Akgül Didem Soydan Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Bülent Uygun Lionel Messi
Daha Fazla Wuhan İtalya Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'deki emniyet birimlerinde Kovid-19 endişesi artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 21:35:30. #1.15#
title