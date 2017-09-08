ABD'deki Davaya Zafer Çağlayan'ın Dahil Edildiği İddiaları

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'deki davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddialarına ilişkin, "Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır." dedi.



Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde katılacağı program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda basına da yansıdığı şekliyle, ABD'de Türkiye'de bazı isimlere yönelik iddianameler hazırlandığının kamuoyuna ve basına yansıdığını hatırlattı.



Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:



"Türkiye'de hukuk, işleyen bir sistem olarak, bağımsız, tarafsız bir şekilde hayatiyetini sürdürmektedir. Türkiye'de eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgilerle, vatandaşlarımızla ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Esasen Türk kamuoyu da bu iddiaları 17-25 Aralık sürecinde çok duydu. ABD'de muhtemelen belli ekiplerin hazırlamış olduğunu düşündüğümüz, yani ABD'nin kendi devlet ya da yargının ortak kararı olarak değil de farklı birtakım iddialarla, siyasi mülahazalarla hazırlandığını düşündüğümüz bir iddianame söz konusu. Bu iddianamede ortaya konan ifadelerin, 17-25 Aralık darbe girişiminde söylenen iddiaların birebir örtüştüğü konularla aynı olması çok dikkat çekici ve bu iddianameyi hazırlayan kişilerin de FETÖ terör örgütüyle irtibatlarının basına, kamuoyuna yansıdığı da bir gerçek. Dolayısıyla bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Ben bunun ABD hukuk sisteminin de itibarına gölge düşüreceğini düşünüyorum, inanıyorum."



Bakan Gül, bu iddiaların mesnetsiz olduğunu belirterek, bunları illegal şekilde piyasaya sunanların FETÖ terör örgütü mensubu, yöneticisi olarak cezaevlerinde olduğunun, yargılandığının ve mahkum olduğunun açık olduğunu söyledi.



Hiçbir hukuki belge niteliği taşımayan bu iddialara, ABD'de bir savcılığın itibar etmeyeceğini düşündüklerini dile getiren Gül, ABD yargısının da FETÖ mensuplarınca hazırlanan iddialarla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük, kadim, ABD ile müttefik olan ülkeyle ilişkilerini bir şekilde zedeleyecek, Türk halkını da rencide edecek bu tür siyasal yaklaşımlar içerisinde olmayacağını görmek istediklerini vurguladı.



"ABD'ye hiç gitmemiş kişi hakkında dava açıldı"



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Ağustos'ta da yine kamuoyuna açıklanan bir iddianamenin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs'ta Amerika'yı ziyaretinde korumalarla ilgili açılan bir dava söz konusu. Burada da bir terör örgütü mensuplarının, PKK terör örgütü mensuplarının yapmış olduğu, adeta Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırı niteliğinde olan bir fiile karşı polisin kayıtsız kalması da gerçekten çok büyük bir yanlıştı. Buna rağmen bu kişilerle ilgili bir çalışma, iddianame hazırlanmadan Cumhurbaşkanımızın korumalarına ilişkin bir iddianame hazırlanması da hukuk adına çok üzücü bir durumdur. Hatta öyle ki iddianamede öyle yanlışlıklar var ki Türkiye'de bulunan, Amerika'ya hiç ziyarete gitmemiş kişi hakkında bile dava açılmıştır. Olay mahallinde bulunmayan, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin korumaları, olay mahallinde değiller, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın korumalarından olay mahallinde dahi olmayan, -ki olayda da korumalarımıza atfedilecek hiçbir kusuru olmadığını düşünüyoruz- veriler, kamera kayıtları da onu gösteriyor.



Buna rağmen, hiç Amerika'ya gitmemiş kişi hakkında bile bir iddianame düzenlenmesi, olay mahallinde olmayanların bile dahil edilmesi, bu konuda yargı içerisinde acaba bir farklı siyasal düşüncelerle, hukuk bu konuda nasıl ayaklar altına alınıyor, bu hususta çok ciddi endişelerimiz var. Umuyorum ki Amerika bu iddianamelerin, siyasi ve kasıtlı bu tür yaklaşımların gereğini yapar."



Süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Gül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hukuk sınırları içerisinde elbette her türlü yargılama yapılabilir ama Türkiye egemen bir ülkedir. Türkiye'nin mevzuatına, hukukuna aykırı olmayan fiiller, eylemler nedeniyle, bir başka ülkenin Türkiye'nin egemenlik alanındaki bir konuyla ilgili farklı bir tavır, yakalama, tutuklama şeklinde bir iddianame hazırlaması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, egemen bir ülkedir ve bütün eylem, işlemleri hukuk devleti çerçevesinde, yargı denetimine tabidir. Tüm bu iddiaların FETÖ terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı, bir kurgu olduğu, darbe girişiminin, aslında 15 Temmuz'un bir ön darbe girişimi etabı olduğu açıktır. Dolayısıyla bu mesnetsiz iddialar üzerine konuşma, gündem oluşturması bile abeste iştigaldir, umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür."