ABD'de Devam Eden Hakan Atilla Davasında Karar Çıktı
Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada, karar belli oldu. Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi.
ABD'de devam eden ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın karar duruşması Türkiye saatiyle 17.00'de başladı.
3 saat süren duruşma sonunda Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verildi. 14 aydır hapis yatan Hakan Atilla, kararın ardından 18 ay daha hapis yatacak.
ATİLLA, HAKİM BERMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Atilla karar sonrası Hakim Berman'a teşekkür etti. Atilla, cezasının geri kalanını Connetticut Federal Cezaevinde geçirecek.
ZARRAB, DURUŞMAYA KATILMADI
Öte yandan karar duruşmasına Reza Zarrab katılmadı. Zarrab'ın federal yetkililer tarafından gözetin altında tutulduğu öğrenildi.