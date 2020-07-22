"ABD'deki Çin konsolosluğunda belgeler yakıldı" iddiası
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"ABD'deki Çin konsolosluğunda belgeler yakıldı" iddiası

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunda belgelerin yakıldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

22.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:52

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunda belgelerin yakıldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı. ABD, söz konusu olayın ardından bahsi geçen konsolosluğun 72 saat içerisinde kapatılmasını istemişti.

ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun 72 saat içerisinde boşaltılması kararını aldı. Söz konusu kararın nedeninin ise konsolosluğun bahçesinde bazı belgelerin yakılması olduğu belirtildi. ABD'nin bu kararına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, bu haksız kararı Çin-ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor" denildi.

ÇİN'DEN KARŞI HAMLE

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından konsolosluk gerilimine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Çin, Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Çinli yetkililerden, belgelerin yakılmasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Houston Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, konsolosluk bahçesinde belgelerin yakıldığına ilişkin ihbar alındığı belirtilmişti.


Kaynak: DHA

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