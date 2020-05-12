ABD'deki camilerden arabaya kadar iftar servisi
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ABD'deki camilerden arabaya kadar iftar servisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de, koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilerken bazı camiler sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis iftar' veriyor.

ABD'deki camilerden arabaya kadar iftar servisi
12.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:33

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de, koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilerken bazı camiler sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis iftar' veriyor. 

ABD'de koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. ABD'deki Müslümanlar, koronavirüs salgınından dolayı camilerin kapalı olmasıyla toplu ibadetlerini gerçekleştiremezken Ramazan ayını evlerinde geçiriyor. Ülkedeki camiler, her sene geleneksel olarak düzenlenen toplu iftarları koronavirüsten dolayı gerçekleştiremezken ABD'deki bazı camiler 'arabaya servis iftar' veriyor. 'Arabaya servis iftar' veren camilerden biri olan başkent Washington yakınlarındaki Dar Al-Hijrah İslam Merkezi'ni, Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

ARABAYA SERVİS İFTAR

Virginia'nın Falls Church şehrinde bulunan caminin gönüllüleri ve personeli, koronavirüs sürecinde kapalı olmalarından dolayı caminin ana girişinden arabayla iftar servisine başladı. Her gün bine yakın sıcak yemek hazırlanan camiye arabalarıyla gelen kişiler, koronavirüs bulaşma riskini en aza indirerek arabalarından inmeden iftarlık yemeklerini alıyor.

TEMAS RİSKİ AZALTILDI

DHA'ya konuşan Dar Al-Hijrah İslam Merkezi'nin Direktörü Saif Rahmen, "Koronavirüs toplu ibadetlerimizi etkiledi. Her sene akşamları iftar yapar daha sonra geceye kadar teravih namazını kılardık. Bu sene toplu olarak değil de bireysel olarak ibadetlerimizi yapmalıyız. Cami olarak iftar vermemiz gerektiğini düşündük ve koronavirüsten dolayı 'arabaya servis' olmasına karar verdik, böylelikle temas en aza inmiş oluyor" açıklamasını yaptı.

GÜNLÜK BİN KİŞİLİK İFTAR

Cami olarak Ramazan ayında toplanan bağışlarla iftarları yaptıklarını belirten Rahmen 'Bu sene hergün bine yakın kişiye iftar veriyoruz. Koronavirüs gelirlerimizi etkilemesine rağmen bu zorlu süreçte iftar bekleyenlere sıcak yemeleri veriyoruz. Yemekler camideki personelimiz ve gönüllüler tarafından yapılıyor.' ifadelerini kullandı. Arabaya servis edilen iftarlıkları dağıtan personeller maske takarak sosyal mesafeye de dikkat ediyorlar.

 


Kaynak: DHA

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