Amerika'da Katliam Yaparak 10 Kişiyi Öldüren Saldırgan Halk Oyunu Oynamış
Teksas'ta bulunan lisede katliam yaparak 10 kişiyi öldüren 17 yaşındaki saldırganın bir festivalde kaydedilen görüntülerde geleneksel Yunan halk oyunları performansı sergilediği görülüyor.
ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'taki bir lisede 10 kişiyi öldüren saldırganın birkaç gün önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
HALK DANSI YAPIYOR
17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis, bir festivalde kaydedilen görüntülerde geleneksel Yunan halk oyunları performansı sergiliyor. Clear Lake Yunan Festivali'nde sahneye çıkan Pagourtzis'in yıllardır bölgedeki yerel Yunan Ortodoks kilisesinin dans grubunda yer aldığı bildiriliyor.
Okuduğu Santa Fe Lisesi'ne silahlı baskın düzenleyen Pagourtzis, babasına ait uzun namlulu bir tabanca kullanmıştı.
Peş peşe silah seslerinin duyulduğu lisede 10 kurban hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin çoğu öğrenci. Yaralı 10 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.
TRUMP 'ÖĞRETMENLERİ SİLAHLANDIRIN' DİYOR
Yetkililer, olay sonrası çeşitli patlayıcı maddeler ele geçirildiğini, bulunanlar arasında molotofkokteylinin de bulunduğunu açıkladı.
Teksas polisi, 17 yaşındaki saldırganın bilgisayarını inceliyor.
Sık sık okul katliamlarının yaşandığı ABD'de Başkan Donald Trump'ı destekleyen silah lobisi, son olarak öğretmenlerin silahlandırılmasını önermişti.
Ülkede bu yılın ilk dört ayında gerçekleşen okul saldırılarında 5 bin kişi hayatını kaybetti. (Kaynak: Milliyet)
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benim tuhafıma giden ise bu haberi halt tv fox tv cnn ve benzeri kanallar gazeteler niye neden niçin vermediler yoksa yunanlı olduğu için mi hıııı peki ya bu kötü olayı doğu kökenli dindar Müslüman birisi yapmış olsaydı Ooohoo cnn fox halt tv ve diğer Türk-İslam Düşmanı tv, ler gazeteler 7gün 24saat yayın yaparlardı demediklerini bırakmazlardı amam iş hristiyan katolik ewenjelist musevi yahudi budist ateist olunca üç maymunu oynayama başlıyorlar ama yukarıda ALLAH var elbet hesabını sorarcaktırrCevap Yaz Yayından Kaldır
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katilde bir insan oda oynaya bilir kahrolsun abdCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hep beraber dolar alalım zaten batmışız 4.55 olmuş YETER ALLAHAŞKINA MERKEZ BANKASI NEYİ BEKLİYORSUN FAİZ ARTTIRMAK İÇİN DAHA NE KADAR FAKİRLEŞELİM :(:(Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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abd den daha iyi performans bakliyoruz kendi başını yiyecek inşallah.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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ABD döktüğü kanlarda boğulacak..Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır