ABD'deki bir hayvanat bahçesindeki goriller Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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ABD'deki bir hayvanat bahçesindeki goriller Kovid-19'a yakalandı

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
ABD'deki bir hayvanat bahçesindeki goriller Kovid-19'a yakalandı

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki hayvanat bahçesindeki gorillerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki hayvanat bahçesindeki gorillerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Atlanta Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, bir goril sürüsünde öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gibi belirtiler görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Batı Afrika Düzlük Gorili" türündeki gorillerden alınan ağız ve burun sürüntüsü ile dışkı numunesinin Georgia Üniversitesi'ndeki laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Sonuçların pozitif geldiği kaydedilen açıklamada, Iowa eyaletindeki Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı'na da gönderilen numune ile sürüntü örneklerinin sonuçlarının beklendiği vurgulandı.

Kovid-19'a yakalanan goril sayısı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, 4 sürü halinde 20 gorilin olduğu hayvanat bahçesinde diğer gorillerden de örnekler alınmaya başlandığı aktarıldı.

ABD basınında, hastalığın 13 gorile bulaştığı belirtildi.

Ülkenin California eyaletinin San Diego kentindeki hayvanat bahçesindeki 2 gorilde de ocak ayında Kovid-19 teşhis edilmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'deki bir hayvanat bahçesindeki goriller Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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