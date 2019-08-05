ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını alevlendirdi

ABD'de sadece iki günde 29 kişinin hayatına mal olan "beyaz ırkçı" saldırılar, bu tür olayların "terörizm" kapsamında değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

5.08.2019 12:54
ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını alevlendirdi

ABD'de sadece iki günde 29 kişinin hayatına mal olan "beyaz ırkçı" saldırılar, bu tür olayların "terörizm" kapsamında değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Dunya.com

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