ABD'deki 'beyaz ırkçı' saldırılar terörizm tartışmasını alevlendirdi
ABD'de sadece iki günde 29 kişinin hayatına mal olan "beyaz ırkçı" saldırılar, bu tür olayların "terörizm" kapsamında değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
ABD'de sadece iki günde 29 kişinin hayatına mal olan "beyaz ırkçı" saldırılar, bu tür olayların "terörizm" kapsamında değerlendirilmesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Kaynak: Dunya.com
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