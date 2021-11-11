ABD'deki bazı Hindu tapınaklarındaki işçilerin davasıyla insan kaçakçılığı ortaya çıkarıldı

ABD'deki Hint işçilerin, kendilerini ABD'ye getiren Hindistanlı bir gruba açtığı dava, insan kaçakçılığı skandalını ortaya çıkardı.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Robbinsville bölgesindeki Hindu tapınağında çalışan Hint işçiler, dünya genelinde Hindu tapınakları inşa eden ve bu yapıları işleten "Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha" (BAPS) grubuna mayısta New Jersey'de dava açtı.

ABD'ye R-1 tipi "din görevlileri" vizesiyle gelen işçiler davada, BAPS'ın kendilerine zorla anlaşma imzalattığını iddia etti.

Davada, güvenlik görevlilerinin gözetiminde günde 12 saatten fazla çalışmaya zorlandıklarını savunan işçiler, saati 1,20 dolar civarında ücret aldıklarını belirtti.

İşçiler, az izin kullanabildiklerini ifade etti.

Davada, birden fazla tapınakta çalıştırıldıklarını aktaran işçilerden bazıları toplamda 8-9 yıl kadar çalıştırıldıklarını söyledi.

Söz konusu davaya, California, Illinois, Texas, Georgia eyaletlerindeki Hindu tapınaklarında çalışan 7 işçi daha geçen ay dahil oldu. Böylelikle ABD'de Hint grubun insan kaçakçılığı skandalıyla ilgili davası 5 eyalete yayılmış oldu.

New Jersey'deki işçilerle benzer şikayetleri olan 7 kişi, pasaportlarının kendilerine verilmediğini ve güvenliklerin gözetiminde yerde uyuduklarını ifade etti.

Davada, işçilerin tapınak yerleşkesinden ve çalışma alanlarından ayrılmalarına izin verilmediği öne sürüldü.

İlk dava, federallerin baskınıyla aynı gün açıldı

ABD basınındaki haberler e göre, mayıstaki ilk dava, federal unsurların, New Jersey'deki tapınağa şafak baskını düzenlediği gün açıldı.

Baskının, işçi ve göçmenlikle ilgili yasaların ihlali ihtimaline karşı düzenlendiği iddia edildi.

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