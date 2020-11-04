ABD'deki başkanlık yarışında Maine eyaletini Biden kazandı
04.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:49
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Maine eyaletinde Demokrat aday Joe Biden kazandı.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Maine eyaletinde Demokrat aday Joe Biden kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Biden Maine'de rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Biden, Maine'den 3 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik