ABD'deki başkanlık yarışında Biden Minnesota'yı, Trump Montana'yı kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'deki başkanlık yarışında Biden Minnesota'yı, Trump Montana'yı kazandı

04.11.2020 08:43 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:46
ABD'deki başkanlık yarışında Biden Minnesota'yı, Trump Montana'yı kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Minnesota'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Montana'da ise Cumhuriyetçi Trump, Biden'ı geçerek ipi göğüsledi.

Bu sonuçlara göre Biden hanesine 10, Trump ise 3 delege daha eklemiş oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İlgili Haberler

Biden Üçüncü Kez Başkanlık Yarışında
Biden Üçüncü Kez Başkanlık Yarışında
Beyaz Saray'da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede
Beyaz Saray'da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede
Trump ve Biden Son Kez Karşı Karşıya Geldi
Trump ve Biden Son Kez Karşı Karşıya Geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Donald Trump Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Yonca Evcimik İkbal Gürpınar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'deki başkanlık yarışında Biden Minnesota'yı, Trump Montana'yı kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 08:46:26. #1.15#
title