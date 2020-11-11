ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı
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ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı

11.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:59
ABD'deki başkanlık yarışında Alaska eyaletini Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alaska eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Alaska eyaletindeki oyların yüzde 56,9'unu alarak seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 3 delegeyi hanesine yazdırarak 217 delegeye ulaştı.

Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşan Joe Biden, başkanlık koltuğunu garantiledi. Toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona eyaletlerinde ise sonuçlar henüz netleşmedi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Alaska'da Senato yarışının galibi de Cumhuriyetçi aday oldu

Başkanlık seçimleri ile yapılan Kongre seçimlerinde Alaska eyaletindeki 1 senato koltuğu için yapılan seçimlerin galibi Cumhuriyetçi aday Dan Sullivan oldu.

Böylece 100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçiler 49, Demokratlar 48 sandalyeye ulaştı. Cumhuriyetçi Tom Tills'in yarışı önde götürdüğü Kuzey Carolina'da henüz sonuçlar duyurulmazken, Georgia'daki iki Senato koltuğu için seçimler, hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşmaması nedeniyle ocak ayındaki ikinci tura kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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